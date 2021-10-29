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Video: Пропавшего экс-бойца АТО нашли мертвым в заброшенном киевском доме

Что произошло с этим молодым человеком, до сих пор не могут понять друзья. В Киеве 36-летний мужчина внезапно исчез, а когда на поиски подняли всех, то его уже мертвого нашли в заброшенном доме. Загадочную смерть расследует полиция, а шокированные знакомые подозревают – это постарались те, с кем последние полгода бродил мужчина. Неужели плохая компания довела до смерти, кто и главное за что забил до смерти бедного ветерана АТО.

Пропавшего экс-бойца АТО нашли мертвым в заброшенном киевском доме
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Что произошло с этим молодым человеком, до сих пор не могут понять друзья.

В Киеве 36-летний мужчина внезапно исчез, а когда на поиски подняли всех, то его уже мертвого нашли в заброшенном доме.

Загадочную смерть расследует полиция, а шокированные знакомые подозревают – это постарались те, с кем последние полгода бродил мужчина.

Неужели плохая компания довела до смерти, кто и главное за что забил до смерти бедного ветерана АТО.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшего экс-бойца АТО нашли мертвым в заброшенном киевском доме / 29.10.2021 19:47
29.10.2021 19:47

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