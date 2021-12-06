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Video: Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым в Николаевской области

Случившееся на Николаевщине просто не укладывается в голове. В поселке Кривое Озеро внезапно и бесследно исчез 8-летний особенный ребенок. Мгновение назад мальчик играл во дворе, но только отец отвлекся, малыш - как в воду канул. Муж бросился на поиски, но все напрасно. Тогда и вызвал правоохранителей. Ребенка искали всем миром. Пока наутро следы не привели к местному водоему.[read_more_news] Мальчика там и обнаружили. К сожалению, тот уже не дышал. Как могла произойти такая трагедия? Кто виноват в гибели ребенка и обвиняют ли местные семьи в гибели их ребенка? Смотрите в сюжете.

Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым в Николаевской области
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Случившееся на Николаевщине просто не укладывается в голове.

В поселке Кривое Озеро внезапно и бесследно исчез 8-летний особенный ребенок.

Мгновение назад мальчик играл во дворе, но только отец отвлекся, малыш — как в воду канул.

Муж бросился на поиски, но все напрасно.

Тогда и вызвал правоохранителей.

Ребенка искали всем миром.

Пока наутро следы не привели к местному водоему. Также по теме: Нашли мертвым в сауне - в Ровно расследуют загадочную гибель мужчины

Мальчика там и обнаружили.

К сожалению, тот уже не дышал.

Как могла произойти такая трагедия?

Кто виноват в гибели ребенка и обвиняют ли местные семьи в гибели их ребенка? Смотрите в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым в Николаевской области / 06.12.2021 19:20
06.12.2021 19:20

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