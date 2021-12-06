Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым в Николаевской области

Случившееся на Николаевщине просто не укладывается в голове.

В поселке Кривое Озеро внезапно и бесследно исчез 8-летний особенный ребенок.

Мгновение назад мальчик играл во дворе, но только отец отвлекся, малыш — как в воду канул.

Муж бросился на поиски, но все напрасно.

Тогда и вызвал правоохранителей.

Ребенка искали всем миром.

Пока наутро следы не привели к местному водоему. Также по теме: Нашли мертвым в сауне - в Ровно расследуют загадочную гибель мужчины

Мальчика там и обнаружили.

К сожалению, тот уже не дышал.

Как могла произойти такая трагедия?

Кто виноват в гибели ребенка и обвиняют ли местные семьи в гибели их ребенка? Смотрите в сюжете.