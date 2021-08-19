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Video: Исчез после ночной поездки со взрослым соседом — как искали 13-летнего парня из Черкасской области

Невероятно впечатляющая и очень шокирующая история загадочного исчезновения юноши на Черкасщине. 13-летний Дмитрий пошел на рыбалку и как под землю провалился. [read_more_news] Сначала семья пыталась отыскать сына самостоятельно, а когда заподозрили в причастности к исчезновению ребенка их 30-летнего соседа - сразу позвонили в полицию. Правоохранители, волонтеры, простые люди и полиция с собаками, отряды из местных жителей, но никаких результатов. Что же случилось с мальчиком и удалось ли его разыскать? Вы будете удивлены.

Исчез после ночной поездки со взрослым соседом — как искали 13-летнего парня из Черкасской области
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Невероятно впечатляющая и очень шокирующая история загадочного исчезновения юноши на Черкасщине.

13-летний Дмитрий пошел на рыбалку и как под землю провалился. Также по теме: Загадочная и жуткая смерть восьмилетнего школьника в Покрове

Сначала семья пыталась отыскать сына самостоятельно, а когда заподозрили в причастности к исчезновению ребенка их 30-летнего соседа — сразу позвонили в полицию.

Правоохранители, волонтеры, простые люди и полиция с собаками, отряды из местных жителей, но никаких результатов.

Что же случилось с мальчиком и удалось ли его разыскать? Вы будете удивлены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Исчез после ночной поездки со взрослым соседом — как искали 13-летнего парня из Черкасской области / 19.08.2021 20:21
19.08.2021 20:21

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