Исчез после ночной поездки со взрослым соседом — как искали 13-летнего парня из Черкасской области

Невероятно впечатляющая и очень шокирующая история загадочного исчезновения юноши на Черкасщине.

13-летний Дмитрий пошел на рыбалку и как под землю провалился. Также по теме: Загадочная и жуткая смерть восьмилетнего школьника в Покрове

Сначала семья пыталась отыскать сына самостоятельно, а когда заподозрили в причастности к исчезновению ребенка их 30-летнего соседа — сразу позвонили в полицию.

Правоохранители, волонтеры, простые люди и полиция с собаками, отряды из местных жителей, но никаких результатов.

Что же случилось с мальчиком и удалось ли его разыскать? Вы будете удивлены.