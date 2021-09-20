Известный бизнесмен застрелил охранника — все об убийстве в курортной Затоке

Бессмысленное и чрезвычайно страшное убийство в курортной Затоке.

Бывший депутат, почтенный бизнесмен, владелец базы отдыха — из охотничьего ружья застрелил охранника одного из ресторанов.

Некоторые уверен: это просто роковое стечение обстоятельств. Также по теме: Отец выстрелил в сына и застрелился сам - кровавая драма на глазах у матери

Мол, мужчина стрелял в металл и не подозревал, что за ним кто-то есть.

Но есть и те, кто уверяет, между мужчинами был ожесточенный конфликт.

Что же случилось на самом деле?

Попытались разобраться наши журналисты.