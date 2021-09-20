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Video: Известный бизнесмен застрелил охранника — все об убийстве в курортной Затоке

Бессмысленное и чрезвычайно страшное убийство в курортной Затоке. Бывший депутат, почтенный бизнесмен, владелец базы отдыха - из охотничьего ружья застрелил охранника одного из ресторанов. Некоторые уверен: это просто роковое стечение обстоятельств. [read_more_news] Мол, мужчина стрелял в металл и не подозревал, что за ним кто-то есть. Но есть и те, кто уверяет, между мужчинами был ожесточенный конфликт. Что же случилось на самом деле? Попытались разобраться наши журналисты.

Известный бизнесмен застрелил охранника — все об убийстве в курортной Затоке
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Бессмысленное и чрезвычайно страшное убийство в курортной Затоке.

Бывший депутат, почтенный бизнесмен, владелец базы отдыха — из охотничьего ружья застрелил охранника одного из ресторанов.

Некоторые уверен: это просто роковое стечение обстоятельств. Также по теме: Отец выстрелил в сына и застрелился сам - кровавая драма на глазах у матери

Мол, мужчина стрелял в металл и не подозревал, что за ним кто-то есть.

Но есть и те, кто уверяет, между мужчинами был ожесточенный конфликт.

Что же случилось на самом деле?

Попытались разобраться наши журналисты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Известный бизнесмен застрелил охранника — все об убийстве в курортной Затоке / 20.09.2021 19:52
20.09.2021 19:52

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