Video: »Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях — Эксклюзив
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Деньги буквально из ничего, осетры прямо чуть ли не с фермы, изысканный Мерседес и отец-толстосум.
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Но как только зайдет речь об оплате ужина, как у вас глаза вылезут на лоб. [read_more_news]
Бокал вина за 2000 гривен, оливье с какого дешевого супермаркета за 625 гривен, а главное правило - платит парень еще и вперед.
Где такое дорогое место страны.
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Игорь Шумик там побывал, попался на крючок сердцеедки-соблазнительницы, но все завершилось скандалом.
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»Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях — Эксклюзив