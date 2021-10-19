»Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях — Эксклюзив

Такому размаху позавидовал бы даже Остап Бендер.

Деньги буквально из ничего, осетры прямо чуть ли не с фермы, изысканный Мерседес и отец-толстосум.

От такого можно действительно потерять голову и подумать, что вот она твоя мечта.

Но как только зайдет речь об оплате ужина, как у вас глаза вылезут на лоб. Также по теме: В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки

Бокал вина за 2000 гривен, оливье с какого дешевого супермаркета за 625 гривен, а главное правило — платит парень еще и вперед.

Где такое дорогое место страны.

Шокирующая афера на которую клюют молодые и успешные.

Игорь Шумик там побывал, попался на крючок сердцеедки-соблазнительницы, но все завершилось скандалом.

Эксклюзив Чрезвычайных новостей о том, как парней разводят на деньги.