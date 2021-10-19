seach
ICTV - Разом краще

Video: »Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях — Эксклюзив

Такому размаху позавидовал бы даже Остап Бендер. Деньги буквально из ничего, осетры прямо чуть ли не с фермы, изысканный Мерседес и отец-толстосум. От такого можно действительно потерять голову и подумать, что вот она твоя мечта. Но как только зайдет речь об оплате ужина, как у вас глаза вылезут на лоб. [read_more_news] Бокал вина за 2000 гривен, оливье с какого дешевого супермаркета за 625 гривен, а главное правило - платит парень еще и вперед. Где такое дорогое место страны. Шокирующая афера на которую клюют молодые и успешные. Игорь Шумик там побывал, попался на крючок сердцеедки-соблазнительницы, но все завершилось скандалом. Эксклюзив Чрезвычайных новостей о том, как парней разводят на деньги.

»Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях — Эксклюзив
0 Комментировать

Такому размаху позавидовал бы даже Остап Бендер.

Деньги буквально из ничего, осетры прямо чуть ли не с фермы, изысканный Мерседес и отец-толстосум.

От такого можно действительно потерять голову и подумать, что вот она твоя мечта.

Но как только зайдет речь об оплате ужина, как у вас глаза вылезут на лоб. Также по теме: В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки

Бокал вина за 2000 гривен, оливье с какого дешевого супермаркета за 625 гривен, а главное правило — платит парень еще и вперед.

Где такое дорогое место страны.

Шокирующая афера на которую клюют молодые и успешные.

Игорь Шумик там побывал, попался на крючок сердцеедки-соблазнительницы, но все завершилось скандалом.

Эксклюзив Чрезвычайных новостей о том, как парней разводят на деньги.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / »Найти лоха и банально развести на лаве»! Как соблазнительные девушки разводят парней на свиданиях — Эксклюзив / 19.10.2021 20:26
19.10.2021 20:26

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь