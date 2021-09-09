Нашли мертвым в сауне — в Ровно расследуют загадочную гибель мужчины

Погиб в бане!

В Ровно расследуют загадочную гибель человека, которого нашли мертвым в сауне.

Его нашла уборщица.

Погибший плавал в бассейне лицом вниз. Также по теме: Кровавая баня на дне рождения - каким был последний праздник в жизни именинника

Женщина сразу вызвала «скорую», но медики помочь человеку уже ничем не могли.

Что же стало причиной трагедии и какие версии рассматривает следствие?

Об этом далее в сюжете.