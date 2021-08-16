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Video: Украинские богатиры показали высший клас на truck-чемпионате

Двигатель в одну богатырскую силу против тысяч килограммов железа - в самом сердце столицы состоялось феерическое противостояние людей и машин. 4-й ежегодный трак-чемпионат по перетягиванию грузовиков собрал спортсменов со всей Украины. 22 атлетов показывали, как ловко они могут работать со спортивными снарядами весом, представить даже страшно, в 8,5 и 12 тонн! Усилия невероятные, кровь и пот на асфальте, даже железные цепи рвались, а эти ребята таки показали настоящий класс.

Украинские богатиры показали высший клас на truck-чемпионате
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Двигатель в одну богатырскую силу против тысяч килограммов железа — в самом сердце столицы состоялось феерическое противостояние людей и машин.

4-й ежегодный трак-чемпионат по перетягиванию грузовиков собрал спортсменов со всей Украины.

22 атлетов показывали, как ловко они могут работать со спортивными снарядами весом, представить даже страшно, в 8,5 и 12 тонн!

Усилия невероятные, кровь и пот на асфальте, даже железные цепи рвались, а эти ребята таки показали настоящий класс.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Украинские богатиры показали высший клас на truck-чемпионате / 16.08.2021 20:11
16.08.2021 20:11

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