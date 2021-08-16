Video: Украинские богатиры показали высший клас на truck-чемпионате
Двигатель в одну богатырскую силу против тысяч килограммов железа - в самом сердце столицы состоялось феерическое противостояние людей и машин.
4-й ежегодный трак-чемпионат по перетягиванию грузовиков собрал спортсменов со всей Украины.
22 атлетов показывали, как ловко они могут работать со спортивными снарядами весом, представить даже страшно, в 8,5 и 12 тонн!
Усилия невероятные, кровь и пот на асфальте, даже железные цепи рвались, а эти ребята таки показали настоящий класс.
Украинские богатиры показали высший клас на truck-чемпионате