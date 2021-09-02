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Video: Преступление без наказания! Почему коварному соседу Фемида не может никак объявить приговор

Проломил соседке голову, сделал ее почти глухой, но приговор обвиняемому Фемида не может вынести уже два года. Ведь подсудимый постоянно заявляет судьям отводы и заявляет, что ни в чем не виноват. Он, мол, защищался, а то, что уже пожилая женщина получила тяжелую травму головы и спасли ее только после трепанации черепа, просто последствия неудачного падения. [Read_more_news] Эта потрясающая история произошла в городке Здолбунов Ровенской области. Там соседи стали заклятыми врагами через обычную хозяйственную яму. Чем же все обернулось и почему судьи один за другим умывают руки, лишь бы не рассматривать это скандальное дело? Об этом далее в сюжете.

Преступление без наказания! Почему коварному соседу Фемида не может никак объявить приговор
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Проломил соседке голову, сделал ее почти глухой, но приговор обвиняемому Фемида не может вынести уже два года.

Ведь подсудимый постоянно заявляет судьям отводы и заявляет, что ни в чем не виноват.

Он, мол, защищался, а то, что уже пожилая женщина получила тяжелую травму головы и спасли ее только после трепанации черепа, просто последствия неудачного падения. [Read_more_news]

Эта потрясающая история произошла в городке Здолбунов Ровенской области.

Там соседи стали заклятыми врагами через обычную хозяйственную яму.

Чем же все обернулось и почему судьи один за другим умывают руки, лишь бы не рассматривать это скандальное дело?

Об этом далее в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Преступление без наказания! Почему коварному соседу Фемида не может никак объявить приговор / 02.09.2021 19:53
02.09.2021 19:53

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