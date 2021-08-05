Слетел с катушек от любви — адская драма между супругами в Виннице

Слетел с катушек от любви.

Адская драма в Виннице.

К вечеру вспыхнул пожар в квартире на верхнем этаже многоэтажки.

А хозяин, ужас какой-то, пока его квартира пылает в огне, спокойно стоял на балконе и курил.

А когда приехали копы, вообще закрылся изнутри и никого не впускал. Также по теме: Оскорбленная любимым женщина устроила адское шоу Хмельнитчине

Какой бес вселился в сумасшедшего?

Удалось ли его соседям спастись?

Вот это кошмар, полицейским, чтобы подступиться к безумцу, пришлось надевать бронежилеты.

И кто же он такой?