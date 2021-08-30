Хмельничанке в салоне продали автомобиль с заводским браком за $ 23 000

Хорошее настроение от покупки новенького авто для хмельнитчанки закончился прямо за порогом автосалона.

Женщина приобрела автомобиль своей мечты, оплатила средства, оформила все документы, доехала до первого светофора и поняла, она приобрела сломанную машину.

Немедленно бросилась назад, но тут новая неприятная новость — заводской брак, машину отремонтируют, но когда отдадут — неизвестно.