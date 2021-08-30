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Video: Хмельничанке в салоне продали автомобиль с заводским браком за $ 23 000

Хорошее настроение от покупки новенького авто для хмельнитчанки закончился прямо за порогом автосалона. Женщина приобрела автомобиль своей мечты, оплатила средства, оформила все документы, доехала до первого светофора и поняла, она приобрела сломанную машину. Немедленно бросилась назад, но тут новая неприятная новость - заводской брак, машину отремонтируют, но когда отдадут - неизвестно.

Хмельничанке в салоне продали автомобиль с заводским браком за $ 23 000
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Хорошее настроение от покупки новенького авто для хмельнитчанки закончился прямо за порогом автосалона.

Женщина приобрела автомобиль своей мечты, оплатила средства, оформила все документы, доехала до первого светофора и поняла, она приобрела сломанную машину.

Немедленно бросилась назад, но тут новая неприятная новость — заводской брак, машину отремонтируют, но когда отдадут — неизвестно.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Хмельничанке в салоне продали автомобиль с заводским браком за $ 23 000 / 30.08.2021 20:08
30.08.2021 20:08

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