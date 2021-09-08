seach
ICTV - Разом краще

Video: Признание 19-летней мстительницы с арбалетом шокировало всю Украину

Хотела отомстить учителям за буллинг. Так свой поступок объяснила 19-летняя Таисия из Полтавы, которая пришла в местную школу с арбалетом. Напомню, девушка, куря сигарету, начала выпускать стрелы по учителям прямо во время уроков.  [read_more_news] Ранила двух женщин. Правда, с этими педагогами она не знакома. А заместитель директора ей даже понравилась. Похвалила нападающая и девятиклассника, который решился отнять у нее арбалет. Что творится в голове у этой девушки? Это шок, но она учится на психолога.

Признание 19-летней мстительницы с арбалетом шокировало всю Украину
0 Комментировать

Хотела отомстить учителям за буллинг.

Так свой поступок объяснила 19-летняя Таисия из Полтавы, которая пришла в местную школу с арбалетом.

Напомню, девушка, куря сигарету, начала выпускать стрелы по учителям прямо во время уроков.   Также по теме: Русалка с арбалетом выпускала стрелы в учителей - шокирующий старт учебного года в полтавской школе

Ранила двух женщин.

Правда, с этими педагогами она не знакома.

А заместитель директора ей даже понравилась.

Похвалила нападающая и девятиклассника, который решился отнять у нее арбалет.

Что творится в голове у этой девушки?

Это шок, но она учится на психолога.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Признание 19-летней мстительницы с арбалетом шокировало всю Украину / 08.09.2021 19:36
08.09.2021 19:36

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь