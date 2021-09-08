Признание 19-летней мстительницы с арбалетом шокировало всю Украину

Хотела отомстить учителям за буллинг.

Так свой поступок объяснила 19-летняя Таисия из Полтавы, которая пришла в местную школу с арбалетом.

Напомню, девушка, куря сигарету, начала выпускать стрелы по учителям прямо во время уроков. Также по теме: Русалка с арбалетом выпускала стрелы в учителей - шокирующий старт учебного года в полтавской школе

Ранила двух женщин.

Правда, с этими педагогами она не знакома.

А заместитель директора ей даже понравилась.

Похвалила нападающая и девятиклассника, который решился отнять у нее арбалет.

Что творится в голове у этой девушки?

Это шок, но она учится на психолога.