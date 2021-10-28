Столкновение двух железных гигантов на Полтавщине – без жертв не обошлось

Два железных гиганта столкнулись на Полтавщине.

В дорожную аварию попали камаз с прицепом и ЗИЛ.

Оба транспортных средства после страшного удара слетели с дороги. Также по теме: Черный седан влетел под фуру на большой скорости - подробности ДТП в Черкасской области

К удивлению, водители уцелели.

Но это кровавое столкновение не обошлось без жертв.

Погиб мужчина, который ремонтировал ЗИЛ в тот момент, когда машину неожиданно взял на таран водитель КамАЗа.