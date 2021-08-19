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Video: Столкновение двух гигантов на трассе — подробности ДТП на Полтавщине

Какой бы безопасной ни казалась трасса, лучше водителю не расслабляться ни на секунду. Ведь за это можно поплатиться жизнью. На Полтавщине столкнулись два грузовика. Водитель одной фуры не справился с управлением, протаранил отбойник и вылетел прямо лоб в лоб другой фуре. [read_more_news] Водитель фуры на встречной успел вывернуть руль, но ему не удалось избежать столкновения. Одна из фур распалась на детали. А на асфальт полилось топливо. Удалось ли хоть кому-то выжить после столкновения двух гигантов?

Столкновение двух гигантов на трассе — подробности ДТП на Полтавщине
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Какой бы безопасной ни казалась трасса, лучше водителю не расслабляться ни на секунду.

Ведь за это можно поплатиться жизнью.

На Полтавщине столкнулись два грузовика.

Водитель одной фуры не справился с управлением, протаранил отбойник и вылетел прямо лоб в лоб другой фуре. Также по теме: Масштабное ДТП на окраине Днепра - в железную мясорубку попали четыре фуры

Водитель фуры на встречной успел вывернуть руль, но ему не удалось избежать столкновения.

Одна из фур распалась на детали.

А на асфальт полилось топливо.

Удалось ли хоть кому-то выжить после столкновения двух гигантов?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Столкновение двух гигантов на трассе — подробности ДТП на Полтавщине / 19.08.2021 19:38
19.08.2021 19:38

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