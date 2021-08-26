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Video: Согревал холодное тело любимой собственным телом на семейном ложе — убийство в Виннице

Жил с трупом в одной комнате и даже спал с холодным телом в одной постели. В Виннице мужчину подозревают в страшном преступлении.[read_more_news] Он, вроде бы, забил свою любимую до смерти. А потом вложил бездыханный труп на семейное ложе и продолжил спокойно жить, будто ничего не произошло. Как же всплыла на поверхность эта жуткая тайна? За что изверг лишил жизни женщину, которая была ему едва ли не утешением?

Согревал холодное тело любимой собственным телом на семейном ложе — убийство в Виннице
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Жил с трупом в одной комнате и даже спал с холодным телом в одной постели.

В Виннице мужчину подозревают в страшном преступлении. Также по теме: Безжалостно рвал любимую прямо в постели - жестокая правда кровавой любви в Гостомеле

Он, вроде бы, забил свою любимую до смерти.

А потом вложил бездыханный труп на семейное ложе и продолжил спокойно жить, будто ничего не произошло.

Как же всплыла на поверхность эта жуткая тайна?

За что изверг лишил жизни женщину, которая была ему едва ли не утешением?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Согревал холодное тело любимой собственным телом на семейном ложе — убийство в Виннице / 26.08.2021 19:57
26.08.2021 19:57

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