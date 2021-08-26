Согревал холодное тело любимой собственным телом на семейном ложе — убийство в Виннице

Жил с трупом в одной комнате и даже спал с холодным телом в одной постели.

В Виннице мужчину подозревают в страшном преступлении. Также по теме: Безжалостно рвал любимую прямо в постели - жестокая правда кровавой любви в Гостомеле

Он, вроде бы, забил свою любимую до смерти.

А потом вложил бездыханный труп на семейное ложе и продолжил спокойно жить, будто ничего не произошло.

Как же всплыла на поверхность эта жуткая тайна?

За что изверг лишил жизни женщину, которая была ему едва ли не утешением?