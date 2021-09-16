Живой полтергейст? В Киеве соседей в страхе держит неприметный дед

Выскакивает из темных закоулков, выламывает двери, по ночам пугает жуткими звуками — в Киеве жители целой многоэтажки живут как на иголках.

Думаете их мучает полтергейст?

Какая-то потусторонняя сила? А вот и нет.

Терроризирует соседей 72-летний дедушка. Также по теме: Известный ветеран АТО терроризирует собственных соседей - печальная история из Киева

Сначала, говорят, ограничивался лишь подъездом.

А теперь расширил сферу деятельности уже и на улицу — взялся взламывать чужие машины.

И даже полиция не может найти на пенсионера управу.