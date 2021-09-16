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Video: Живой полтергейст? В Киеве соседей в страхе держит неприметный дед

Выскакивает из темных закоулков, выламывает двери, по ночам пугает жуткими звуками - в Киеве жители целой многоэтажки живут как на иголках. Думаете их мучает полтергейст? Какая-то потусторонняя сила? А вот и нет. Терроризирует соседей 72-летний дедушка.[read_more_news] Сначала, говорят, ограничивался лишь подъездом. А теперь расширил сферу деятельности уже и на улицу - взялся взламывать чужие машины. И даже полиция не может найти на пенсионера управу.

Живой полтергейст? В Киеве соседей в страхе держит неприметный дед
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Выскакивает из темных закоулков, выламывает двери, по ночам пугает жуткими звуками — в Киеве жители целой многоэтажки живут как на иголках.

Думаете их мучает полтергейст?

Какая-то потусторонняя сила? А вот и нет.

Терроризирует соседей 72-летний дедушка. Также по теме: Известный ветеран АТО терроризирует собственных соседей - печальная история из Киева

Сначала, говорят, ограничивался лишь подъездом.

А теперь расширил сферу деятельности уже и на улицу — взялся взламывать чужие машины.

И даже полиция не может найти на пенсионера управу.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Живой полтергейст? В Киеве соседей в страхе держит неприметный дед / 16.09.2021 19:52
16.09.2021 19:52

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