Живой друг верхом на покойнике! Вдова безуспешно пытается добиться расследования

Очень загадочная трагедия произошла в Тернопольской области.

Даже не знаешь, что думать, анализируя все обстоятельства этой дикой истории.

Женщина нашла своего мужа мертвым, практически в центре города – среди улицы.

А верхом на нем лежал его живой друг! Также по теме: Задушил парализованную жену подушкой, а тело закопал возле кладбища – расправа в Николаевской области

Вот только жалуется теперь на удивительную амнезию: мол, ничего не помнит!

Не менее удивительно ведут себя и полицейские.

Они все это уверенно называют – только послушайте – несчастным случаем!

Вдова безуспешно пытается добиться расследования!

И даже сама начала выполнять работу частного детектива.