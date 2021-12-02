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Video: Живой друг верхом на покойнике! Вдова безуспешно пытается добиться расследования

Очень загадочная трагедия произошла в Тернопольской области. Даже не знаешь, что думать, анализируя все обстоятельства этой дикой истории. Женщина нашла своего мужа мертвым, практически в центре города – среди улицы. А верхом на нем лежал его живой друг! [read_more_news] Вот только жалуется теперь на удивительную амнезию: мол, ничего не помнит! Не менее удивительно ведут себя и полицейские. Они все это уверенно называют – только послушайте – несчастным случаем! Вдова безуспешно пытается добиться расследования! И даже сама начала выполнять работу частного детектива.

Живой друг верхом на покойнике! Вдова безуспешно пытается добиться расследования
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Очень загадочная трагедия произошла в Тернопольской области.

Даже не знаешь, что думать, анализируя все обстоятельства этой дикой истории.

Женщина нашла своего мужа мертвым, практически в центре города – среди улицы.

А верхом на нем лежал его живой друг! Также по теме: Задушил парализованную жену подушкой, а тело закопал возле кладбища – расправа в Николаевской области

Вот только жалуется теперь на удивительную амнезию: мол, ничего не помнит!

Не менее удивительно ведут себя и полицейские.

Они все это уверенно называют – только послушайте – несчастным случаем!

Вдова безуспешно пытается добиться расследования!

И даже сама начала выполнять работу частного детектива.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Живой друг верхом на покойнике! Вдова безуспешно пытается добиться расследования / 02.12.2021 20:10
02.12.2021 20:10

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