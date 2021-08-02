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Video: Жители шахтерского города в Запорожье проснулись в Средневековье — в чем причина

Набирают воду из лужи. И, как манны небесной, ждут дождь. Жители шахтерского города Днепрорудного в Запорожье как проснулись в эпохе средневековья! Людям без предупреждения выключили воду. [read_more_news] Бедные в отчаянии - не могут элементарно сходить в туалет, помыть посуду или душ принять. И такой ужас - регулярно. Все из-за старых труб, которые лопаются несколько раз в год. Только посмотрите, что такое настоящая коммунальная катастрофа.

Жители шахтерского города в Запорожье проснулись в Средневековье — в чем причина
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Набирают воду из лужи.

И, как манны небесной, ждут дождь.

Жители шахтерского города Днепрорудного в Запорожье как проснулись в эпохе средневековья!

Людям без предупреждения выключили воду. Также по теме: Гигантский поток воды из-под земли напугал киевлян - гейзер на Демеевской

Бедные в отчаянии — не могут элементарно сходить в туалет, помыть посуду или душ принять.

И такой ужас — регулярно.

Все из-за старых труб, которые лопаются несколько раз в год.

Только посмотрите, что такое настоящая коммунальная катастрофа.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жители шахтерского города в Запорожье проснулись в Средневековье — в чем причина / 02.08.2021 20:15
02.08.2021 20:15

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