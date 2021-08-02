Жители шахтерского города в Запорожье проснулись в Средневековье — в чем причина

Набирают воду из лужи.

И, как манны небесной, ждут дождь.

Жители шахтерского города Днепрорудного в Запорожье как проснулись в эпохе средневековья!

Людям без предупреждения выключили воду. Также по теме: Гигантский поток воды из-под земли напугал киевлян - гейзер на Демеевской

Бедные в отчаянии — не могут элементарно сходить в туалет, помыть посуду или душ принять.

И такой ужас — регулярно.

Все из-за старых труб, которые лопаются несколько раз в год.

Только посмотрите, что такое настоящая коммунальная катастрофа.