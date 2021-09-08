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Video: Жила в палатке на берегу Днепра с двумя мужчинами — живой женщину никто больше не увидел

Кровавые реки на живописном берегу Днепра. В зеленой зоне столичной Оболони отдыхающие, пришедшие полюбоваться видами, застали картину, которая точно никогда не сотрется из их памяти. Окровавленное женское тело, с изуродованной головой и шеей. Несчастная лежала в туристической палатке, рядом разбросаны ее личные вещи. [read_more_news] Копы установили, что погибшая - 37-летняя кассирша супермаркета в Киеве. Но как она оказалась на осеннем пляже? Кто и за что с ней безжалостно расправился? Душегубы, которые разорвали несчастную до сих пор на свободе.

Жила в палатке на берегу Днепра с двумя мужчинами — живой женщину никто больше не увидел
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Кровавые реки на живописном берегу Днепра.

В зеленой зоне столичной Оболони отдыхающие, пришедшие полюбоваться видами, застали картину, которая точно никогда не сотрется из их памяти.

Окровавленное женское тело, с изуродованной головой и шеей.

Несчастная лежала в туристической палатке, рядом разбросаны ее личные вещи. Также по теме: Пилил болгаркой боевой снаряд, чтобы подзаработать - пенсионера собирали по частям на Львовщине

Копы установили, что погибшая — 37-летняя кассирша супермаркета в Киеве.

Но как она оказалась на осеннем пляже?

Кто и за что с ней безжалостно расправился?

Душегубы, которые разорвали несчастную до сих пор на свободе.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жила в палатке на берегу Днепра с двумя мужчинами — живой женщину никто больше не увидел / 08.09.2021 19:41
08.09.2021 19:41

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