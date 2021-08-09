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Video: Жестокий сын во время ссоры не пожалел мать — убийство в Киеве

Забил до смерти и валял дурака перед копами, что даже не догадывается, кто мог это сделать! В столичной квартире сын набросился с кулаками на родную мать и даже не пытался ее спасти. А просто пошел гулять. [read_more_news] И только через пол суток позвонил медикам. Откуда у людей такая жестокость и что ими движет при таких расправах с родными людьми? Просто не укладывается в голове.

Жестокий сын во время ссоры не пожалел мать — убийство в Киеве
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Забил до смерти и валял дурака перед копами, что даже не догадывается, кто мог это сделать!

В столичной квартире сын набросился с кулаками на родную мать и даже не пытался ее спасти.

А просто пошел гулять. Также по теме: В 33 года сын избавился от постоянного контроля матери, отправив ее на тот свет

И только через пол суток позвонил медикам.

Откуда у людей такая жестокость и что ими движет при таких расправах с родными людьми?

Просто не укладывается в голове.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жестокий сын во время ссоры не пожалел мать — убийство в Киеве / 09.08.2021 20:00
09.08.2021 20:00

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