Жестокое нападение на пасечника — удалось ли выползти из лап смерти

С ног до головы в крови, избит и порезанный полз через поля, через кусты.

На Киевщине 67-летний мужчина из последних сил спасался от негодяев, которые пытались его прикончить.

На киевлянина напали посреди поля, когда он приехал проверить свою пасеку, у дачных домов. Также по теме: Дикарское нападение на ребенка Великой Отечественной войны в Запорожье

Двое неадекватов били жертву по голове руками, ногами и камнями, добивали ножом в спину.

Во время экзекуции хохотали и говорили несчастному, как будут закапывать его тело.

Казалось бы, спастись у пенсионера не было никаких шансов.

Настоящий триллер в реальности.