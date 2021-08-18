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Video: Жестокое нападение на пасечника — удалось ли выползти из лап смерти

С ног до головы в крови, избит и порезанный полз через поля, через кусты. На Киевщине 67-летний мужчина из последних сил спасался от негодяев, которые пытались его прикончить. На киевлянина напали посреди поля, когда он приехал проверить свою пасеку, у дачных домов.[read_more_news] Двое неадекватов били жертву по голове руками, ногами и камнями, добивали ножом в спину. Во время экзекуции хохотали и говорили несчастному, как будут закапывать его тело. Казалось бы, спастись у пенсионера не было никаких шансов. Настоящий триллер в реальности.

Жестокое нападение на пасечника — удалось ли выползти из лап смерти
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С ног до головы в крови, избит и порезанный полз через поля, через кусты.

На Киевщине 67-летний мужчина из последних сил спасался от негодяев, которые пытались его прикончить.

На киевлянина напали посреди поля, когда он приехал проверить свою пасеку, у дачных домов. Также по теме: Дикарское нападение на ребенка Великой Отечественной войны в Запорожье

Двое неадекватов били жертву по голове руками, ногами и камнями, добивали ножом в спину.

Во время экзекуции хохотали и говорили несчастному, как будут закапывать его тело.

Казалось бы, спастись у пенсионера не было никаких шансов.

Настоящий триллер в реальности.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жестокое нападение на пасечника — удалось ли выползти из лап смерти / 18.08.2021 19:54
18.08.2021 19:54

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