Жестокое убийство молодой мамы в Черкасской области — за час до смерти ее запечатлели Чрезвычайные новости

В селе Черкасской области 24-летнюю женщину зарезали ножом на пороге ее же дома.

Спасать бедняжку было некому.

В доме в это время было только двое маленьких детей.

И они, представьте себе, могли видеть эту жуткую картину.

Истекая кровью, раненая сумела добежать до своей родственницы и даже успела назвать имя своего нападающего. Также по теме: Жена зарезала любимого в день его рождения - кровавое празднование в Черкасской области

Кто этот душегуб, которому женщина открыла дверь поздно вечером?

Подробности истории ужасают.

Это просто невероятно, но съемочная группа Чрезвычайных новостей общалась с женщиной за несколько часов до ее смерти.