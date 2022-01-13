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Video: Жестокое убийство молодой мамы в Черкасской области — за час до смерти ее запечатлели Чрезвычайные новости

В селе Черкасской области 24-летнюю женщину зарезали ножом на пороге ее же дома. Спасать бедняжку было некому. В доме в это время было только двое маленьких детей. И они, представьте себе, могли видеть эту жуткую картину. Истекая кровью, раненая сумела добежать до своей родственницы и даже успела назвать имя своего нападающего. [read_more_news] Кто этот душегуб, которому женщина открыла дверь поздно вечером? Подробности истории ужасают. Это просто невероятно, но съемочная группа Чрезвычайных новостей общалась с женщиной за несколько часов до ее смерти.

Жестокое убийство молодой мамы в Черкасской области — за час до смерти ее запечатлели Чрезвычайные новости
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В селе Черкасской области 24-летнюю женщину зарезали ножом на пороге ее же дома.

Спасать бедняжку было некому.

В доме в это время было только двое маленьких детей.

И они, представьте себе, могли видеть эту жуткую картину.

Истекая кровью, раненая сумела добежать до своей родственницы и даже успела назвать имя своего нападающего. Также по теме: Жена зарезала любимого в день его рождения - кровавое празднование в Черкасской области

Кто этот душегуб, которому женщина открыла дверь поздно вечером?

Подробности истории ужасают.

Это просто невероятно, но съемочная группа Чрезвычайных новостей общалась с женщиной за несколько часов до ее смерти.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жестокое убийство молодой мамы в Черкасской области — за час до смерти ее запечатлели Чрезвычайные новости / 13.01.2022 20:20
13.01.2022 20:20

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