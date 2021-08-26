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Video: Нападение на детей в постели посреди ночи — кто хотел сжить со свету малышей

Одна ночь стала для всей семьи настоящим адом. В это трудно даже поверить, когда слышишь, что какой-то сумасшедший незнакомец проник в дом и начал резать острым лезвием детей, что спокойно спали в своей постели. Домой подонок пришел подготовленный, с собой прихватил острое лезвие, без рукоятки, он дважды вонзил нож 7-летнему мальчику в грудь, а потом бросился дубасить его старшую сестру. [read_more_news] На детские крики прибежал отец. Это ужас, что творилось в этом доме. Но что это за сумасшедший? И почему он залез среди ночи кромсать малых? Возможно ли вообще хотел свести с миру целую семью? Жуткая история.

Нападение на детей в постели посреди ночи — кто хотел сжить со свету малышей
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Одна ночь стала для всей семьи настоящим адом.

В это трудно даже поверить, когда слышишь, что какой-то сумасшедший незнакомец проник в дом и начал резать острым лезвием детей, что спокойно спали в своей постели.

Домой подонок пришел подготовленный, с собой прихватил острое лезвие, без рукоятки, он дважды вонзил нож 7-летнему мальчику в грудь, а потом бросился дубасить его старшую сестру. Также по теме: Окурок убил семью - пожар в Запорожье

На детские крики прибежал отец.

Это ужас, что творилось в этом доме.

Но что это за сумасшедший?

И почему он залез среди ночи кромсать малых?

Возможно ли вообще хотел свести с миру целую семью? Жуткая история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Нападение на детей в постели посреди ночи — кто хотел сжить со свету малышей / 26.08.2021 19:50
26.08.2021 19:50

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