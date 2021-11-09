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Video: Женщина выпала из окна 8 этажа и повисла на соседском балконе – фильм ужасов в Киеве

Дикий фильм ужасов в реальности – ошеломленные люди полтора часа вынуждены были наблюдать, как пожилая женщина висит на высоте в несколько метров, не в силах ничем помочь. Ужас произошел посреди дня в Киеве. Пенсионерка натолкнулась на огромный металлический крюк и застряла прямо на балконе своих соседей. Чтобы получить ее оттуда, спасателям пришлось пилить металлическую конструкцию. К сожалению, медикам 79-летнюю женщину на земле передали уже мертвой. [read_more_news] Как оказалась она в смертной ловушке? Был ли хоть малейший шанс спасти несчастную? Ужасные кадры сняли очевидцы трагедии.

Женщина выпала из окна 8 этажа и повисла на соседском балконе – фильм ужасов в Киеве
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Дикий фильм ужасов в реальности – ошеломленные люди полтора часа вынуждены были наблюдать, как пожилая женщина висит на высоте в несколько метров, не в силах ничем помочь.

Ужас произошел посреди дня в Киеве.

Пенсионерка натолкнулась на огромный металлический крюк и застряла прямо на балконе своих соседей.

Чтобы получить ее оттуда, спасателям пришлось пилить металлическую конструкцию.

К сожалению, медикам 79-летнюю женщину на земле передали уже мертвой. Также по теме: Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки

Как оказалась она в смертной ловушке?

Был ли хоть малейший шанс спасти несчастную?

Ужасные кадры сняли очевидцы трагедии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Женщина выпала из окна 8 этажа и повисла на соседском балконе – фильм ужасов в Киеве / 09.11.2021 19:48
09.11.2021 19:48

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