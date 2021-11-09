Женщина выпала из окна 8 этажа и повисла на соседском балконе – фильм ужасов в Киеве

Дикий фильм ужасов в реальности – ошеломленные люди полтора часа вынуждены были наблюдать, как пожилая женщина висит на высоте в несколько метров, не в силах ничем помочь.

Ужас произошел посреди дня в Киеве.

Пенсионерка натолкнулась на огромный металлический крюк и застряла прямо на балконе своих соседей.

Чтобы получить ее оттуда, спасателям пришлось пилить металлическую конструкцию.

К сожалению, медикам 79-летнюю женщину на земле передали уже мертвой. Также по теме: Не понравилась? Мужчина выбросил подругу из окна в разгар вечеринки

Как оказалась она в смертной ловушке?

Был ли хоть малейший шанс спасти несчастную?

Ужасные кадры сняли очевидцы трагедии.