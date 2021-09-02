Женщина распускала руки к 20-летней студентке прямо в ТЦ — все закончилось кровью

Конфликт, который может перевернуть всю жизнь и планы на будущую карьеру с ног на голову.

В столичном торгово-развлекательном центре на 20-летнюю студентку набросилась незнакомая женщина. Также по теме: 12-летняя школьница побила 16-летнюю студентку - бои без правил в ровенской школе

И все закончилось далеко не взаимными оскорблениями.

А девушке разбили лоб и проткнули ладонь ее же зонтом!

Пострадавшая посетила судмедэксперта и надеется, что ее обидчицу найдут и накажут.