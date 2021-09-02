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Video: Женщина распускала руки к 20-летней студентке прямо в ТЦ — все закончилось кровью

Конфликт, который может перевернуть всю жизнь и планы на будущую карьеру с ног на голову. В столичном торгово-развлекательном центре на 20-летнюю студентку набросилась незнакомая женщина. [read_more_news] И все закончилось далеко не взаимными оскорблениями. А девушке разбили лоб и проткнули ладонь ее же зонтом! Пострадавшая посетила судмедэксперта и надеется, что ее обидчицу найдут и накажут.

Женщина распускала руки к 20-летней студентке прямо в ТЦ — все закончилось кровью
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Конфликт, который может перевернуть всю жизнь и планы на будущую карьеру с ног на голову.

В столичном торгово-развлекательном центре на 20-летнюю студентку набросилась незнакомая женщина. Также по теме: 12-летняя школьница побила 16-летнюю студентку - бои без правил в ровенской школе

И все закончилось далеко не взаимными оскорблениями.

А девушке разбили лоб и проткнули ладонь ее же зонтом!

Пострадавшая посетила судмедэксперта и надеется, что ее обидчицу найдут и накажут.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Женщина распускала руки к 20-летней студентке прямо в ТЦ — все закончилось кровью / 02.09.2021 20:13
02.09.2021 20:13

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