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Video: Женщина-Рэмбо держит в страхе жителей Житомирщины

Держать в страхе все село оказывается, могут не только агрессивные мужчины, но и представительницы прекрасного пола! В Житомирской области женщина устраивает односельчанам "веселую" жизнь! То вред по хозяйству сделает. То сено подожжет. То обругает или закидывает камнями![read_more_news] А последняя ее выходка совсем ни в какие ворота не лезет! Без пяти минут пенсионерка напала на соседа с лопатой и посекла бедного так, что он даже в реанимацию попал! У всех сразу возникает вопрос: за что? А ответ не укладывается в голове! Ибо агрессивную селянку совсем нет управы - это же просто какой-то сумасшедший дом!

Женщина-Рэмбо держит в страхе жителей Житомирщины
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Держать в страхе все село оказывается, могут не только агрессивные мужчины, но и представительницы прекрасного пола!

В Житомирской области женщина устраивает односельчанам «веселую» жизнь!

То вред по хозяйству сделает.

То сено подожжет.

То обругает или закидывает камнями! Также по теме: Уголовник Пуфа держит в страхе жителей Одесской области

А последняя ее выходка совсем ни в какие ворота не лезет!

Без пяти минут пенсионерка напала на соседа с лопатой и посекла бедного так, что он даже в реанимацию попал!

У всех сразу возникает вопрос: за что?

А ответ не укладывается в голове!

Ибо агрессивную селянку совсем нет управы — это же просто какой-то сумасшедший дом!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Женщина-Рэмбо держит в страхе жителей Житомирщины / 29.09.2021 20:18
29.09.2021 20:18

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