Женщина-Рэмбо держит в страхе жителей Житомирщины

Держать в страхе все село оказывается, могут не только агрессивные мужчины, но и представительницы прекрасного пола!

В Житомирской области женщина устраивает односельчанам «веселую» жизнь!

То вред по хозяйству сделает.

То сено подожжет.

То обругает или закидывает камнями! Также по теме: Уголовник Пуфа держит в страхе жителей Одесской области

А последняя ее выходка совсем ни в какие ворота не лезет!

Без пяти минут пенсионерка напала на соседа с лопатой и посекла бедного так, что он даже в реанимацию попал!

У всех сразу возникает вопрос: за что?

А ответ не укладывается в голове!

Ибо агрессивную селянку совсем нет управы — это же просто какой-то сумасшедший дом!