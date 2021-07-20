Женщина-пешеход столкновение с автомобилем не пережила — ДТП на Полтавщине

Собрала немного урожая на даче, нарвала цветов, но к месту назначения все это так и не довезла.

На Полтавщине легковушка сбила женщину, переходящую дорогу.

На автомобиле после удара даже повреждений не осталось. Также по теме: 16 человек в салоне - смертельная рукавичка! Подробности ДТП под Киевом

А вот пострадавшая этого столкновения не пережила.

Как так получилось и ответит ли кто-то за смерть человека?