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Video: Женщина-пешеход столкновение с автомобилем не пережила — ДТП на Полтавщине

Собрала немного урожая на даче, нарвала цветов, но к месту назначения все это так и не довезла. На Полтавщине легковушка сбила женщину, переходящую дорогу. На автомобиле после удара даже повреждений не осталось.[read_more_news] А вот пострадавшая этого столкновения не пережила. Как так получилось и ответит ли кто-то за смерть человека?

Женщина-пешеход столкновение с автомобилем не пережила — ДТП на Полтавщине
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Собрала немного урожая на даче, нарвала цветов, но к месту назначения все это так и не довезла.

На Полтавщине легковушка сбила женщину, переходящую дорогу.

На автомобиле после удара даже повреждений не осталось. Также по теме: 16 человек в салоне - смертельная рукавичка! Подробности ДТП под Киевом

А вот пострадавшая этого столкновения не пережила.

Как так получилось и ответит ли кто-то за смерть человека?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Женщина-пешеход столкновение с автомобилем не пережила — ДТП на Полтавщине / 20.07.2021 20:02
20.07.2021 20:02

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