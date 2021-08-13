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Video: Ужасная смерть под прицелом объектива — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Бешеная скорость, пренебрежение к правилам и банальная невнимательность на дороге - за все это снова и снова собственными жизнями расплачиваются ни в чем не повинные люди. Перепутала педали, заснул за рулем, не посмотрел в зеркало заднего вида - так оправдываются виновные смертельных аварий. [read_more_news] Ужасная смерть под прицелом объектива произошла на Днепропетровщине - момент столкновения автомобиля с велосипедистом попал на видео. Всадника двухколесного от удара подбросило на несколько метров и швырнуло прямо на соседнее авто. Волосы дыбом от этих жутких кадров.

Ужасная смерть под прицелом объектива — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Бешеная скорость, пренебрежение к правилам и банальная невнимательность на дороге — за все это снова и снова собственными жизнями расплачиваются ни в чем не повинные люди.

Перепутала педали, заснул за рулем, не посмотрел в зеркало заднего вида — так оправдываются виновные смертельных аварий. Также по теме: Что продают в наркотическом супермаркете? ТОП новостей о наркотиках в Украине от Чрезвычайных новостей

Ужасная смерть под прицелом объектива произошла на Днепропетровщине — момент столкновения автомобиля с велосипедистом попал на видео.

Всадника двухколесного от удара подбросило на несколько метров и швырнуло прямо на соседнее авто.

Волосы дыбом от этих жутких кадров.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ужасная смерть под прицелом объектива — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 13.08.2021 19:59
13.08.2021 19:59

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