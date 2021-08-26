Изнасилование мужчины в Киеве — печальное знакомство с молодыми людьми под ночным клубом

Такого вы еще точно не слышали.

В Киеве орудовал дуэт грабителей, они охотились на мужчин под ночными клубами!

Знакомились с молодыми людьми, предлагали им выпить напиток в который заранее подмешивали сильнодействующее снотворное. Также по теме: Мужчина изнасиловал собственную жену и бросил мертвую обнаженной с кляпом во рту

Несчастная жертва мгновенно теряла сознание, а хитрые подонки очищали карманы, гребли все что видели и потихоньку убегали.

А однажды негодяями оказалось мало того, что было при мужчине и они отвезли его домой и не только обобрали помещения, но и решили развлечься — вдвоем изнасиловали мужчину!

Этих неадекватов задержали, а количество людей, пострадавших от их рук увеличивается и увеличивается.