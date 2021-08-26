seach
ICTV - Разом краще

Video: Изнасилование мужчины в Киеве — печальное знакомство с молодыми людьми под ночным клубом

Такого вы еще точно не слышали. В Киеве орудовал дуэт  грабителей, они охотились на мужчин под ночными клубами! Знакомились с молодыми людьми, предлагали им выпить напиток в который заранее подмешивали сильнодействующее снотворное. [read_more_news] Несчастная жертва мгновенно теряла сознание, а хитрые подонки очищали карманы, гребли все что видели и потихоньку убегали. А однажды негодяями оказалось мало того, что было при мужчине и они отвезли его домой и не только обобрали помещения, но и решили развлечься - вдвоем изнасиловали мужчину! Этих неадекватов задержали, а количество людей, пострадавших от их рук увеличивается и увеличивается.

Изнасилование мужчины в Киеве — печальное знакомство с молодыми людьми под ночным клубом
0 Комментировать

Такого вы еще точно не слышали.

В Киеве орудовал дуэт  грабителей, они охотились на мужчин под ночными клубами!

Знакомились с молодыми людьми, предлагали им выпить напиток в который заранее подмешивали сильнодействующее снотворное. Также по теме: Мужчина изнасиловал собственную жену и бросил мертвую обнаженной с кляпом во рту

Несчастная жертва мгновенно теряла сознание, а хитрые подонки очищали карманы, гребли все что видели и потихоньку убегали.

А однажды негодяями оказалось мало того, что было при мужчине и они отвезли его домой и не только обобрали помещения, но и решили развлечься — вдвоем изнасиловали мужчину!

Этих неадекватов задержали, а количество людей, пострадавших от их рук увеличивается и увеличивается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Изнасилование мужчины в Киеве — печальное знакомство с молодыми людьми под ночным клубом / 26.08.2021 20:00
26.08.2021 20:00

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь