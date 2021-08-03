Video: Стая собак вкусила человеческой крови — в Запорожье псы загрызли женщину

Невероятная трагедия в Запорожье. Там стая собак загрызла женщину. Псы перекусили ей артерию. Она потеряла столько крови, что медики были просто бессильны чем-то ей помочь. Бедная не успела добежать до своего дома, чтобы спрятаться, лишь несколько метров.