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Video: Стая собак вкусила человеческой крови — в Запорожье псы загрызли женщину

Невероятная трагедия в Запорожье. Там стая собак загрызла женщину. Псы перекусили ей артерию. Она потеряла столько крови, что медики были просто бессильны чем-то ей помочь. Бедная не успела добежать до своего дома, чтобы спрятаться, лишь несколько метров.

Стая собак вкусила человеческой крови — в Запорожье псы загрызли женщину
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Невероятная трагедия в Запорожье.

Там стая собак загрызла женщину.

Псы перекусили ей артерию.

Она потеряла столько крови, что медики были просто бессильны чем-то ей помочь.

Бедная не успела добежать до своего дома, чтобы спрятаться, лишь несколько метров.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Стая собак вкусила человеческой крови — в Запорожье псы загрызли женщину / 03.08.2021 19:46
03.08.2021 19:46

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