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Video: Стая детей-дикарей набросилась с кулаками на мужчину в Херсоне

Этих извергов трудно назвать детьми. Разве что чудовищами. В Херсоне стая подростков, в которых явно вселился бес, набросились на 61-летнего мужчину. Сбили с ног, били по голове, как звери, да еще и на глазах многочисленных свидетелей. [read_more_news] Бедный пенсионер даже сознание потерял, а врачи диагностировали у него страшные травмы и гематомы - мужчина может потерять зрение. А что же эти малолетние опасные дикари? За что расправились с пенсионером? Вы не удивитесь – ни одного даже не задержали и они продолжают гулять среди нас! Кто знает, на ком отработают свои беспощадные удары в любой момент.

Стая детей-дикарей набросилась с кулаками на мужчину в Херсоне
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Этих извергов трудно назвать детьми.

Разве что чудовищами.

В Херсоне стая подростков, в которых явно вселился бес, набросились на 61-летнего мужчину.

Сбили с ног, били по голове, как звери, да еще и на глазах многочисленных свидетелей. Также по теме: Посыпали окровавленные ягодицы солью - подростки убили приятеля на Житомирщине

Бедный пенсионер даже сознание потерял, а врачи диагностировали у него страшные травмы и гематомы — мужчина может потерять зрение.

А что же эти малолетние опасные дикари?

За что расправились с пенсионером?

Вы не удивитесь – ни одного даже не задержали и они продолжают гулять среди нас!

Кто знает, на ком отработают свои беспощадные удары в любой момент.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Стая детей-дикарей набросилась с кулаками на мужчину в Херсоне / 08.11.2021 20:20
08.11.2021 20:20

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