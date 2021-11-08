Стая детей-дикарей набросилась с кулаками на мужчину в Херсоне

Этих извергов трудно назвать детьми.

Разве что чудовищами.

В Херсоне стая подростков, в которых явно вселился бес, набросились на 61-летнего мужчину.

Сбили с ног, били по голове, как звери, да еще и на глазах многочисленных свидетелей. Также по теме: Посыпали окровавленные ягодицы солью - подростки убили приятеля на Житомирщине

Бедный пенсионер даже сознание потерял, а врачи диагностировали у него страшные травмы и гематомы — мужчина может потерять зрение.

А что же эти малолетние опасные дикари?

За что расправились с пенсионером?

Вы не удивитесь – ни одного даже не задержали и они продолжают гулять среди нас!

Кто знает, на ком отработают свои беспощадные удары в любой момент.