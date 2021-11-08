seach
ICTV - Разом краще

Video: Зерновоз смял оппонента на дороге как жестянку — адское ДТП в Черкасской области

Эту аварию иначе, как адской, не назовешь. Сразу три человека погибли недалеко от Сытников, на Черкасщине. В мощном лобовом столкновении сошлись зерновоз и легковушка. Жигули выскочили на встречную полосу – прямо под колеса фуры. Водитель грузовика растерялся, потерял равновесие и буквально раздавил легковушку, превратив его в металлолом.[read_more_news] После чего фура улетает с обрыва и занимается. В этом ДТП не выжил никто - у обоих водителей и пассажира ВАЗа не осталось ни одного шанса. Кто виноват в кровавой мясорубке? Что же произошло на дороге на самом деле? Кадры, от которых стынет кровь.

Зерновоз смял оппонента на дороге как жестянку — адское ДТП в Черкасской области
0 Комментировать

Эту аварию иначе, как адской, не назовешь.

Сразу три человека погибли недалеко от Сытников, на Черкасщине.

В мощном лобовом столкновении сошлись зерновоз и легковушка.

Жигули выскочили на встречную полосу – прямо под колеса фуры.

Водитель грузовика растерялся, потерял равновесие и буквально раздавил легковушку, превратив его в металлолом. Также по теме: Жители Умани остались без газа - почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

После чего фура улетает с обрыва и занимается.

В этом ДТП не выжил никто — у обоих водителей и пассажира ВАЗа не осталось ни одного шанса.

Кто виноват в кровавой мясорубке?

Что же произошло на дороге на самом деле?

Кадры, от которых стынет кровь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Зерновоз смял оппонента на дороге как жестянку — адское ДТП в Черкасской области / 08.11.2021 19:39
08.11.2021 19:39

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь