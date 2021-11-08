Зерновоз смял оппонента на дороге как жестянку — адское ДТП в Черкасской области

Эту аварию иначе, как адской, не назовешь.

Сразу три человека погибли недалеко от Сытников, на Черкасщине.

В мощном лобовом столкновении сошлись зерновоз и легковушка.

Жигули выскочили на встречную полосу – прямо под колеса фуры.

Водитель грузовика растерялся, потерял равновесие и буквально раздавил легковушку, превратив его в металлолом. Также по теме: Жители Умани остались без газа - почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

После чего фура улетает с обрыва и занимается.

В этом ДТП не выжил никто — у обоих водителей и пассажира ВАЗа не осталось ни одного шанса.

Кто виноват в кровавой мясорубке?

Что же произошло на дороге на самом деле?

Кадры, от которых стынет кровь.