Сбил 10-летнего мальчика во время гонок — в Одесской области судят 37-летнего водителя элитного авто

Превысил скорость, выехал на встречную полосу.

И как результат отправил на тот свет невинного ребенка.

Жуткая смертельная авария произошла в Одесской области.

37-летний водитель устроил настоящую гонку в селе Струмок.

Люди видели, как полчаса элитные автомобили Додж и мустанг соревновались, чей двигатель прочнее.

И это продолжалось, пока не случилась трагедия. Также по теме: Разбросал детей, как кегли по дороге - в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП

Водитель признался, что за рулем был именно он, а вот о скорости, гонке – молчит.

Удивительным образом в момент крушения камеры, расположенной в деревне, вроде бы перестали работать.

А адвокат подозреваемого вообще намекает на то, что правила дорожного движения нарушил 10-летний мальчик, потому что был с велосипедом!

Что же сказал суд? Будете удивлены.

Это тот случай, когда даже судья отказывается выбирать меру пресечения, потому что она слишком мягкая.

Но почему прокуратура настаивает, что этого достаточно?

Где правда по этому делу?

И ответит ли виновный в смерти ребенка?