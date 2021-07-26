Собиралась в гости к детям — нашлась обнаженной и обгорелой! Сверхжестокое убийство в Черкасской области

Она собиралась в гости к детям, но не успела даже из дома выйти.

До боли жуткая трагедия в селе на Черкащине.

Местные до сих пор дрожат от ужаса.

Потому что пожар в доме 72-летней Галины Ивановны был не просто пожаром. Также по теме: Многодетный отец покончил с собой из-за кредитов

Пенсионерку, только представьте, зверски замучили, изнасиловали, а напоследок, чтобы замести следы — еще и подожгли.

Живого места не было на ее теле.

Как только таких нелюдей земля носит?

Кто мог решиться на эту жестокость?

История куда более ужасающая, так как убийца совершал подобное не раз и — самое страшное — он до сих пор гуляет среди нас.