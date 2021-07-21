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Video: Возбужденный АТОвец пытался прыгнуть с 60-метровой мобильной вышки на Черкасщине

Нереальный переполох на Христиновщине. Здесь случайные прохожие посреди бела дня на высокие мобильной вышке заметили человека. Мужчина сидел на лестнице под почти 40-градусным солнцем.  [read_more_news] Испуганные очевидцы вызвали копов и спасателей. Несколько часов переговоров - и все напрасно. Удалось ли спасти самоубийцу и кем оказался смельчака? Мы побывали на месте происшествия.

Возбужденный АТОвец пытался прыгнуть с 60-метровой мобильной вышки на Черкасщине
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Нереальный переполох на Христиновщине.

Здесь случайные прохожие посреди бела дня на высокие мобильной вышке заметили человека.

Мужчина сидел на лестнице под почти 40-градусным солнцем.   Также по теме: После звонка молодой беременной экс-любовницы - 36-летний ветеран АТО подорвался на гранате

Испуганные очевидцы вызвали копов и спасателей.

Несколько часов переговоров — и все напрасно.

Удалось ли спасти самоубийцу и кем оказался смельчака?

Мы побывали на месте происшествия.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Возбужденный АТОвец пытался прыгнуть с 60-метровой мобильной вышки на Черкасщине / 21.07.2021 19:53
21.07.2021 19:53

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