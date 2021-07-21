Video: Возбужденный АТОвец пытался прыгнуть с 60-метровой мобильной вышки на Черкасщине Нереальный переполох на Христиновщине. Здесь случайные прохожие посреди бела дня на высокие мобильной вышке заметили человека. Мужчина сидел на лестнице под почти 40-градусным солнцем. [read_more_news] Испуганные очевидцы вызвали копов и спасателей. Несколько часов переговоров - и все напрасно. Удалось ли спасти самоубийцу и кем оказался смельчака? Мы побывали на месте происшествия.