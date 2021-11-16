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Video: Заглянула в глаза собственной смерти – квартирант поиздевался над владелицей квартиры в Бердичеве

Заглянуть в дуло пистолета, буквально в глаза собственной смерти – пришлось пожилой жительнице Бердичева! Женщина стала жертвой разбойного нападения. Злоумышленник не только угрожал ей оружием, но и пытал электрошокером! И все – из-за денег. [read_more_news] История – просто ошеломляет! Ибо деньги своей жертвы требовал тот, кто должен сам ей заплатить! Ведь должен за аренду квартиры! Представляете, до чего дожили? А когда узнаешь, кто он такой – тот наглый разбойник с пистолетом, так вообще мир вокруг переворачивается!

Заглянула в глаза собственной смерти – квартирант поиздевался над владелицей квартиры в Бердичеве
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Заглянуть в дуло пистолета, буквально в глаза собственной смерти – пришлось пожилой жительнице Бердичева!

Женщина стала жертвой разбойного нападения.

Злоумышленник не только угрожал ей оружием, но и пытал электрошокером!

И все – из-за денег. Также по теме: Квартирант-убийца устроил кровавое застолье в ровенской квартире

История – просто ошеломляет!

Ибо деньги своей жертвы требовал тот, кто должен сам ей заплатить!

Ведь должен за аренду квартиры!

Представляете, до чего дожили?

А когда узнаешь, кто он такой – тот наглый разбойник с пистолетом, так вообще мир вокруг переворачивается!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Заглянула в глаза собственной смерти – квартирант поиздевался над владелицей квартиры в Бердичеве / 16.11.2021 19:19
16.11.2021 19:19

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