Video: Заглянула в глаза собственной смерти – квартирант поиздевался над владелицей квартиры в Бердичеве

Заглянуть в дуло пистолета, буквально в глаза собственной смерти – пришлось пожилой жительнице Бердичева! Женщина стала жертвой разбойного нападения. Злоумышленник не только угрожал ей оружием, но и пытал электрошокером! И все – из-за денег. [read_more_news] История – просто ошеломляет! Ибо деньги своей жертвы требовал тот, кто должен сам ей заплатить! Ведь должен за аренду квартиры! Представляете, до чего дожили? А когда узнаешь, кто он такой – тот наглый разбойник с пистолетом, так вообще мир вокруг переворачивается!