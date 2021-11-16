Video: Заглянула в глаза собственной смерти – квартирант поиздевался над владелицей квартиры в Бердичеве
Заглянуть в дуло пистолета, буквально в глаза собственной смерти – пришлось пожилой жительнице Бердичева!
Женщина стала жертвой разбойного нападения.
Злоумышленник не только угрожал ей оружием, но и пытал электрошокером!
И все – из-за денег. [read_more_news]
История – просто ошеломляет!
Ибо деньги своей жертвы требовал тот, кто должен сам ей заплатить!
Ведь должен за аренду квартиры!
Представляете, до чего дожили?
А когда узнаешь, кто он такой – тот наглый разбойник с пистолетом, так вообще мир вокруг переворачивается!
Заглянула в глаза собственной смерти – квартирант поиздевался над владелицей квартиры в Бердичеве