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Video: Приехали в гости к матери-одиначке и изнасиловали ее? Грязный инцидент с копом на Полтавщине

Ужасный и грязный инцидент на Полтавщине. Вечером двое мужчин пришли в гости к многодетной матери-одиночке и это просто шок, изнасиловали ее. По крайней мере, женщина так говорит. К тому же она уверяет, что была снова беременна. Мало того, жертва назвала имена своих обидчиков.[read_more_news] Указала на бывшего милиционера и действующего местного полицейского. Последний как раз на больничном был. Неужели так заболел, что совсем снесло крышу? Зачем, вместо того, чтобы защищать людей, правоохранители поиздевались с беззащитной женщины? Что говорят вероятные извращенцы? Почему их до сих пор не задержали? Неужели правда на их стороне? Невозможно поверить.

Приехали в гости к матери-одиначке и изнасиловали ее? Грязный инцидент с копом на Полтавщине
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Ужасный и грязный инцидент на Полтавщине.

Вечером двое мужчин пришли в гости к многодетной матери-одиночке и это просто шок, изнасиловали ее.

По крайней мере, женщина так говорит.

К тому же она уверяет, что была снова беременна.

Мало того, жертва назвала имена своих обидчиков. Также по теме: 24-летний жеребец-извращенец изнасиловал 50-летнюю соседку и планировал устроить настоящую оргию

Указала на бывшего милиционера и действующего местного полицейского.

Последний как раз на больничном был.

Неужели так заболел, что совсем снесло крышу?

Зачем, вместо того, чтобы защищать людей, правоохранители поиздевались с беззащитной женщины?

Что говорят вероятные извращенцы?

Почему их до сих пор не задержали?

Неужели правда на их стороне?

Невозможно поверить.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Приехали в гости к матери-одиначке и изнасиловали ее? Грязный инцидент с копом на Полтавщине / 18.10.2021 20:13
18.10.2021 20:13

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