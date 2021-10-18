Video: Приехали в гости к матери-одиначке и изнасиловали ее? Грязный инцидент с копом на Полтавщине

Ужасный и грязный инцидент на Полтавщине. Вечером двое мужчин пришли в гости к многодетной матери-одиночке и это просто шок, изнасиловали ее. По крайней мере, женщина так говорит. К тому же она уверяет, что была снова беременна. Мало того, жертва назвала имена своих обидчиков.[read_more_news] Указала на бывшего милиционера и действующего местного полицейского. Последний как раз на больничном был. Неужели так заболел, что совсем снесло крышу? Зачем, вместо того, чтобы защищать людей, правоохранители поиздевались с беззащитной женщины? Что говорят вероятные извращенцы? Почему их до сих пор не задержали? Неужели правда на их стороне? Невозможно поверить.