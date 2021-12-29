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Video: Заупокойная свеча стала причиной смертельного пожара в больнице на Прикарпатье

Трагедия в Прикарпатье. Сгорело отделение анестезиологии и интенсивной терапии в Косовской районной больнице. Пожар возник мгновенно. Сильный огонь за считанные минуты уничтожил помещение, медицинское оборудование и унес жизни сразу трех человек! Еще трое медицинских работников получили тяжелые ожоги. [read_more_news] За их жизнь ныне борются в областной больнице. Из-за чего возник пожар в реанимации? Неужели всему виной заупокойная свеча? - наша Светлана Маланюк узнавала подробности.

Заупокойная свеча стала причиной смертельного пожара в больнице на Прикарпатье
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Трагедия в Прикарпатье.

Сгорело отделение анестезиологии и интенсивной терапии в Косовской районной больнице.

Пожар возник мгновенно.

Сильный огонь за считанные минуты уничтожил помещение, медицинское оборудование и унес жизни сразу трех человек!

Еще трое медицинских работников получили тяжелые ожоги. Также по теме: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

За их жизнь ныне борются в областной больнице.

Из-за чего возник пожар в реанимации?

Неужели всему виной заупокойная свеча? — наша Светлана Маланюк узнавала подробности.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Заупокойная свеча стала причиной смертельного пожара в больнице на Прикарпатье / 29.12.2021 19:19
29.12.2021 19:19

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