Video: Заупокойная свеча стала причиной смертельного пожара в больнице на Прикарпатье

Трагедия в Прикарпатье. Сгорело отделение анестезиологии и интенсивной терапии в Косовской районной больнице. Пожар возник мгновенно. Сильный огонь за считанные минуты уничтожил помещение, медицинское оборудование и унес жизни сразу трех человек! Еще трое медицинских работников получили тяжелые ожоги. [read_more_news] За их жизнь ныне борются в областной больнице. Из-за чего возник пожар в реанимации? Неужели всему виной заупокойная свеча? - наша Светлана Маланюк узнавала подробности.