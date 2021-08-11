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Video: Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы

Ужас на Хмельнитчине. Психически больной сын зарезал отца и мать. Человек просто искромсал родных людей. От увиденного становилось плохо даже полицейским. [read_more_news] Односельчане говорят, у мужчины уже как неделю было обострение болезни и родители возили его к медикам. Пока решался вопрос с ПРЛ-тестированием и направлением в психиатрическую больницу, произошло непоправимое. Сегодня у убийцы день рождения. Именно в этот день ему выбирали меру пресечения, а в селе хоронили его родителей.

Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы
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Ужас на Хмельнитчине.

Психически больной сын зарезал отца и мать.

Человек просто искромсал родных людей.

От увиденного становилось плохо даже полицейским. Также по теме: Сын во время разборок на дискотеке подстрелил собственных родителей

Односельчане говорят, у мужчины уже как неделю было обострение болезни и родители возили его к медикам.

Пока решался вопрос с ПРЛ-тестированием и направлением в психиатрическую больницу, произошло непоправимое.

Сегодня у убийцы день рождения.

Именно в этот день ему выбирали меру пресечения, а в селе хоронили его родителей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы / 11.08.2021 19:45
11.08.2021 19:45

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