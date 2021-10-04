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Video: Зарезал любовника и забрал свою дочь — страшная месть бывшей жене в Мариуполе

Страшная месть бывшего. В Мариуполе вооруженный мужчина пришел в квартиру своей бывшей жены, зарезал ее любовника и забрал свою дочь. Фактически взял ее в заложницы! [read_more_news] После этого забаррикадировался в подъезде с оружием, прикрывшись от копов своим собственным ребенком! Брать штурмом вооруженного убийцу через девочку была слишком опасно. Поэтому копам помогал сосед, который сыграл ключевую роль в этой спецоперации! Чем же все закончилось - подробности этой невероятной истории рассказали участники и свидетели событий.

Зарезал любовника и забрал свою дочь — страшная месть бывшей жене в Мариуполе
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Страшная месть бывшего.

В Мариуполе вооруженный мужчина пришел в квартиру своей бывшей жены, зарезал ее любовника и забрал свою дочь.

Фактически взял ее в заложницы! Также по теме: Как проходили антитеррористические учения в Киеве

После этого забаррикадировался в подъезде с оружием, прикрывшись от копов своим собственным ребенком!

Брать штурмом вооруженного убийцу через девочку была слишком опасно.

Поэтому копам помогал сосед, который сыграл ключевую роль в этой спецоперации!

Чем же все закончилось — подробности этой невероятной истории рассказали участники и свидетели событий.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зарезал любовника и забрал свою дочь — страшная месть бывшей жене в Мариуполе / 04.10.2021 19:44
04.10.2021 19:44

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