Зарезал любовника и забрал свою дочь — страшная месть бывшей жене в Мариуполе

Страшная месть бывшего.

В Мариуполе вооруженный мужчина пришел в квартиру своей бывшей жены, зарезал ее любовника и забрал свою дочь.

Фактически взял ее в заложницы! Также по теме: Как проходили антитеррористические учения в Киеве

После этого забаррикадировался в подъезде с оружием, прикрывшись от копов своим собственным ребенком!

Брать штурмом вооруженного убийцу через девочку была слишком опасно.

Поэтому копам помогал сосед, который сыграл ключевую роль в этой спецоперации!

Чем же все закончилось — подробности этой невероятной истории рассказали участники и свидетели событий.