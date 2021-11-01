Зарезал любовницу и попытался устроить себе харакири — любовная драма в Белгород-Днестровском

Мужчин выставлять за дверь тяжело!

А иногда – смертельно опасно.

В Одесской области 43-летняя женщина привела в свою квартиру на год старшего кавалера.

Почти шесть месяцев они жили в душу.

И тут в последнее время — будто кошка пробежала между влюбленными. Также по теме: Жуткое харакири в магазине - мужчина покончил с собой прямо в торговом зале

Или, может, появился кто-то третий?

После многочисленных ссор и скандалов хозяйка попросила сожителя отдать ключи и уходить.

Вы даже не представляете, чем все это для нее кончилось!

Соседи – в шоке от того, что произошло в их подъезде.