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Video: Зарезал любовницу и попытался устроить себе харакири — любовная драма в Белгород-Днестровском

Мужчин выставлять за дверь тяжело! А иногда – смертельно опасно. В Одесской области 43-летняя женщина привела в свою квартиру на год старшего кавалера. Почти шесть месяцев они жили в душу. И тут в последнее время - будто кошка пробежала между влюбленными.[read_more_news] Или, может, появился кто-то третий? После многочисленных ссор и скандалов хозяйка попросила сожителя отдать ключи и уходить. Вы даже не представляете, чем все это для нее кончилось! Соседи – в шоке от того, что произошло в их подъезде.

Зарезал любовницу и попытался устроить себе харакири — любовная драма в Белгород-Днестровском
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Мужчин выставлять за дверь тяжело!

А иногда – смертельно опасно.

В Одесской области 43-летняя женщина привела в свою квартиру на год старшего кавалера.

Почти шесть месяцев они жили в душу.

И тут в последнее время — будто кошка пробежала между влюбленными. Также по теме: Жуткое харакири в магазине - мужчина покончил с собой прямо в торговом зале

Или, может, появился кто-то третий?

После многочисленных ссор и скандалов хозяйка попросила сожителя отдать ключи и уходить.

Вы даже не представляете, чем все это для нее кончилось!

Соседи – в шоке от того, что произошло в их подъезде.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зарезал любовницу и попытался устроить себе харакири — любовная драма в Белгород-Днестровском / 01.11.2021 19:43
01.11.2021 19:43

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