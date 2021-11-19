Зарезала любимого и с горя заплакала! Роковые страсти в Ровенской области

Зарезала мужчину и с горя заплакала!

Это роковые страсти в Ровенской области.

Там в селе Оржев женщина во время ссоры с мужем, схватила кухонный нож и изо всей ярости воткнула ему в грудь.

Ранение оказалось смертельным. Также по теме: Жена зарезала любимого в день его рождения - кровавое празднование в Черкасской области

Человек стек кровью буквально через несколько минут.

Что же стало причиной трагического конфликта и что теперь угрожает женщине, до сих пор никаких проблем с законом не имевшей?

Об этом в репортаже Павла Шамшина.