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Video: Пригласил к себе домой незнакомку — красавица света белого больше не увидела

Нашли убитой в заброшенном колодце, но установить имя загадочной жертвы не могут. Жуткая находка в Днепре. Душегуб пригласил к себе домой незнакомку, а потом просто забил ее до смерти. Тело бросил в заброшенный колодец на собственном же дворе, присыпал землей и несколько дней спокойно гулял на свободе.[read_more_news] Пока его жуткую тайну не раскрыли. Зато мать очевидного убийцы рассказывает просто фантастические вещи, мол, труп на их двор подбросили, а сын будто вообще потерял память, но вовсе не от алкоголя. Что же там на самом деле произошло? Загадочная драма, от которой становится не по себе.

Пригласил к себе домой незнакомку — красавица света белого больше не увидела
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Нашли убитой в заброшенном колодце, но установить имя загадочной жертвы не могут.

Жуткая находка в Днепре. Душегуб пригласил к себе домой незнакомку, а потом просто забил ее до смерти.

Тело бросил в заброшенный колодец на собственном же дворе, присыпал землей и несколько дней спокойно гулял на свободе. Также по теме: Так и не успел жениться! Молодой спортсмен согнал злость на незнакомце в Дрогобыче

Пока его жуткую тайну не раскрыли.

Зато мать очевидного убийцы рассказывает просто фантастические вещи, мол, труп на их двор подбросили, а сын будто вообще потерял память, но вовсе не от алкоголя.

Что же там на самом деле произошло?

Загадочная драма, от которой становится не по себе.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пригласил к себе домой незнакомку — красавица света белого больше не увидела / 22.07.2021 19:54
22.07.2021 19:54

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