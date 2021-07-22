Пригласил к себе домой незнакомку — красавица света белого больше не увидела

Нашли убитой в заброшенном колодце, но установить имя загадочной жертвы не могут.

Жуткая находка в Днепре. Душегуб пригласил к себе домой незнакомку, а потом просто забил ее до смерти.

Тело бросил в заброшенный колодец на собственном же дворе, присыпал землей и несколько дней спокойно гулял на свободе. Также по теме: Так и не успел жениться! Молодой спортсмен согнал злость на незнакомце в Дрогобыче

Пока его жуткую тайну не раскрыли.

Зато мать очевидного убийцы рассказывает просто фантастические вещи, мол, труп на их двор подбросили, а сын будто вообще потерял память, но вовсе не от алкоголя.

Что же там на самом деле произошло?

Загадочная драма, от которой становится не по себе.