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Video: Заказанные торты с кровью? Обычное утро в киевском супермаркете обернулось диким ужасом

Вместо сладостей – кровавая резня. Обычное утро в одном из столичных супермаркетов обернулось диким ужасом. Работники услышали шум, а когда прибежали – застали дикую картину. На асфальте сидел мужчина с изрезанным лицом, а прочь, с ножом в руках, бежал охранник.[read_more_news] Раненый мужчина рассказал, что доставил в магазин заказанные торты. А уже через несколько минут его попытался убить озверевший неадекват. Он чудом спасся, но сейчас рискует потерять глаз. Так ли все было на самом деле? Почему копы до сих пор не задержали резника? И какую версию озвучивают работодатели  телохранителя?

Заказанные торты с кровью? Обычное утро в киевском супермаркете обернулось диким ужасом
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Вместо сладостей – кровавая резня.

Обычное утро в одном из столичных супермаркетов обернулось диким ужасом.

Работники услышали шум, а когда прибежали – застали дикую картину.

На асфальте сидел мужчина с изрезанным лицом, а прочь, с ножом в руках, бежал охранник. Также по теме: Мужчину с перерезанным горлом нашли в луже собственной крови на Черкасщине

Раненый мужчина рассказал, что доставил в магазин заказанные торты.

А уже через несколько минут его попытался убить озверевший неадекват.

Он чудом спасся, но сейчас рискует потерять глаз.

Так ли все было на самом деле?

Почему копы до сих пор не задержали резника?

И какую версию озвучивают работодатели  телохранителя?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Заказанные торты с кровью? Обычное утро в киевском супермаркете обернулось диким ужасом / 01.11.2021 20:07
01.11.2021 20:07

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