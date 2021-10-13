Вместо жилья — пузырь! Банк собрал деньги с покупателей за будущие квартиры и лопнул

Думали, что покупают квадратные метры — вместо фактически выбросили деньги на помойку.

Более полутора десятка инвесторов хотели приобрести у застройщика квартиры под Киевом — заключили договоры, заплатили оговоренные суммы в банке.

А через две недели узнали, что банк тот лопнул, как мыльный пузырь.

Средства застройщику не поступили, и плательщикам их не вернут. Также по теме: АТО: подписали перемирие и договорились прекратить огонь

Так и остались без вожделенных помещений и с пустыми карманами.

Но почему возмущены инвесторы называют обманщиками именно представителей застройщика?

Что слышат в ответ на эти обвинения?

Какая новая мошенническая схема поставила в тупик даже опытных юристов?