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Video: Вместо жилья — пузырь! Банк собрал деньги с покупателей за будущие квартиры и лопнул

Думали, что покупают квадратные метры - вместо фактически выбросили деньги на помойку. Более полутора десятка инвесторов хотели приобрести у застройщика квартиры под Киевом - заключили договоры, заплатили оговоренные суммы в банке. А через две недели узнали, что банк тот лопнул, как мыльный пузырь. Средства застройщику не поступили, и плательщикам их не вернут.  [read_more_news] Так и остались без вожделенных помещений и с пустыми карманами. Но почему возмущены инвесторы называют обманщиками именно представителей застройщика? Что слышат в ответ на эти обвинения? Какая новая мошенническая схема поставила в тупик даже опытных юристов?

Вместо жилья — пузырь! Банк собрал деньги с покупателей за будущие квартиры и лопнул
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Думали, что покупают квадратные метры — вместо фактически выбросили деньги на помойку.

Более полутора десятка инвесторов хотели приобрести у застройщика квартиры под Киевом — заключили договоры, заплатили оговоренные суммы в банке.

А через две недели узнали, что банк тот лопнул, как мыльный пузырь.

Средства застройщику не поступили, и плательщикам их не вернут.   Также по теме: АТО: подписали перемирие и договорились прекратить огонь

Так и остались без вожделенных помещений и с пустыми карманами.

Но почему возмущены инвесторы называют обманщиками именно представителей застройщика?

Что слышат в ответ на эти обвинения?

Какая новая мошенническая схема поставила в тупик даже опытных юристов?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вместо жилья — пузырь! Банк собрал деньги с покупателей за будущие квартиры и лопнул / 13.10.2021 20:19
13.10.2021 20:19

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