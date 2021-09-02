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Video: Вместо танца воды — красная машина! Спрятанный фонтан в Киеве снова нуждается в ремонте

Этот столичный фонтан настоящий рекордсмен, так простоял целым и невредимым ровно одну ночь. Буквально вчера мэр феерично открыл отреставрированную площадь в Киеве. Шикарное и современное публичное пространство, со световым танцующим фонтаном должен радовать местных и гостей столицы, но сегодня утром его разгромил грузовик. [read_more_news] Водитель машины, что доставляет воду, решил очевидно сократить путь и забрался прямо в центр площади, тяжеленными колесами пробил в плитке огромную дыру и застрял в фонтане. А на секундочку, на ремонт площади вместе с установкой фонтана потратили огромные деньги, несколько десятков миллионов и кто же теперь интересно будет это все опять приводить в порядок?

Вместо танца воды — красная машина! Спрятанный фонтан в Киеве снова нуждается в ремонте
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Этот столичный фонтан настоящий рекордсмен, так простоял целым и невредимым ровно одну ночь.

Буквально вчера мэр феерично открыл отреставрированную площадь в Киеве.

Шикарное и современное публичное пространство, со световым танцующим фонтаном должен радовать местных и гостей столицы, но сегодня утром его разгромил грузовик. Также по теме: Гибель 4-летнего мальчика в фонтане - подробности ужасной беды в Днепре

Водитель машины, что доставляет воду, решил очевидно сократить путь и забрался прямо в центр площади, тяжеленными колесами пробил в плитке огромную дыру и застрял в фонтане.

А на секундочку, на ремонт площади вместе с установкой фонтана потратили огромные деньги, несколько десятков миллионов и кто же теперь интересно будет это все опять приводить в порядок?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вместо танца воды — красная машина! Спрятанный фонтан в Киеве снова нуждается в ремонте / 02.09.2021 19:56
02.09.2021 19:56

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