Вместо танца воды — красная машина! Спрятанный фонтан в Киеве снова нуждается в ремонте

Этот столичный фонтан настоящий рекордсмен, так простоял целым и невредимым ровно одну ночь.

Буквально вчера мэр феерично открыл отреставрированную площадь в Киеве.

Шикарное и современное публичное пространство, со световым танцующим фонтаном должен радовать местных и гостей столицы, но сегодня утром его разгромил грузовик. Также по теме: Гибель 4-летнего мальчика в фонтане - подробности ужасной беды в Днепре

Водитель машины, что доставляет воду, решил очевидно сократить путь и забрался прямо в центр площади, тяжеленными колесами пробил в плитке огромную дыру и застрял в фонтане.

А на секундочку, на ремонт площади вместе с установкой фонтана потратили огромные деньги, несколько десятков миллионов и кто же теперь интересно будет это все опять приводить в порядок?