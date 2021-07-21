Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вместо честно заработанных — порция дроби? Бизнесмен рассчитался с рабочими выстрелами в спину

Одному сломал прикладом ружья нос, другому - прострелил сторону, а третьему удалось бежать! Кровавой стрельбой закончились разборки между предпринимателем и рабочими в селе на Киевщине. По версии пострадавших они получили порцию дроби в свою сторону из-за того, что просто хотели получить честно заработанные деньги, а вот у стрелка, как вы понимаете, совсем другая история. Так кому же верить?

Вместо честно заработанных — порция дроби? Бизнесмен рассчитался с рабочими выстрелами в спину
0 Комментировать

Одному сломал прикладом ружья нос, другому — прострелил сторону, а третьему удалось бежать!

Кровавой стрельбой закончились разборки между предпринимателем и рабочими в селе на Киевщине.

По версии пострадавших они получили порцию дроби в свою сторону из-за того, что просто хотели получить честно заработанные деньги, а вот у стрелка, как вы понимаете, совсем другая история.

Так кому же верить?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Вместо честно заработанных — порция дроби? Бизнесмен рассчитался с рабочими выстрелами в спину / 21.07.2021 20:03
21.07.2021 20:03

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить