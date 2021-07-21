Вместо честно заработанных — порция дроби? Бизнесмен рассчитался с рабочими выстрелами в спину

Одному сломал прикладом ружья нос, другому — прострелил сторону, а третьему удалось бежать!

Кровавой стрельбой закончились разборки между предпринимателем и рабочими в селе на Киевщине.

По версии пострадавших они получили порцию дроби в свою сторону из-за того, что просто хотели получить честно заработанные деньги, а вот у стрелка, как вы понимаете, совсем другая история.

Так кому же верить?