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Video: Покушение на убийство министра аграрной политики – кому насолил Роман Лещенко

Заказал убийство министра аграрной политики Украины. В столице задержали американца и украинку, которые заплатили более 20 тысяч долларов за жизнь чиновника. Это настоящая новость-молния. В шоке был и сам министр Роман Лещенко, потому что страшное известие, что его жизнь висела на волоске чиновник узнал когда, сошел с самолета после длительной командировки за границей.[read_more_news] Убить Лещенко хотел его бывший бизнес-партнер, потому что он якобы украл у него кругленькую сумму денег. Кто этот американец? И чем на самом деле ему так насолил министр? Смотрите, вы будете поражены.

Покушение на убийство министра аграрной политики – кому насолил Роман Лещенко
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Заказал убийство министра аграрной политики Украины.

В столице задержали американца и украинку, которые заплатили более 20 тысяч долларов за жизнь чиновника.

Это настоящая новость-молния.

В шоке был и сам министр Роман Лещенко, потому что страшное известие, что его жизнь висела на волоске чиновник узнал когда, сошел с самолета после длительной командировки за границей. Также по теме: Новые подробности покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира

Убить Лещенко хотел его бывший бизнес-партнер, потому что он якобы украл у него кругленькую сумму денег.

Кто этот американец?

И чем на самом деле ему так насолил министр?

Смотрите, вы будете поражены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Покушение на убийство министра аграрной политики – кому насолил Роман Лещенко / 19.11.2021 19:16
19.11.2021 19:16

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