Покушение на убийство министра аграрной политики – кому насолил Роман Лещенко

Заказал убийство министра аграрной политики Украины.

В столице задержали американца и украинку, которые заплатили более 20 тысяч долларов за жизнь чиновника.

Это настоящая новость-молния.

В шоке был и сам министр Роман Лещенко, потому что страшное известие, что его жизнь висела на волоске чиновник узнал когда, сошел с самолета после длительной командировки за границей. Также по теме: Новые подробности покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира

Убить Лещенко хотел его бывший бизнес-партнер, потому что он якобы украл у него кругленькую сумму денег.

Кто этот американец?

И чем на самом деле ему так насолил министр?

Смотрите, вы будете поражены.