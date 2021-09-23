Video: Новые подробности покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира
На Киевщине продолжается громкая спецоперация.
Лес прочесывают Нацгвардейцы, полицейские, привлекли даже водолазов.
На Киевщине силовики уже сутки непрерывно ищут следы, которые приведут к киллеру, что расстрелял автомобиль первого помощника президента - Сергея Шефира.
В МВД уже говорят, какие именно были пули, что изрешетили Ауди.[read_more_news]
Их закупали за границей и специально переделывали.
Правоохранители сейчас пытаются выяснить когда и как эти боеприпасы попали на территорию Украины, так будет легче выйти на исполнителя или даже самого заказчика покушения на убийство Шефира.
Помочь расследовать громкое преступление пообещали уже даже в США.
А у нас тем временем всплыли и некоторые очень интересные детали о самом автомобиле Шефира.
Новые подробности покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира