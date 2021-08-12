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Video: Оставил любимую жену с другом — нашел ее голой и мертвой. Убийство на Львовщине

На Львовщине произошло преступление, от которого кровь стынет в жилах. Только представьте: человек настолько доверял своему знакомому, который не побоялся оставить его наедине с женой. Но живой любимую, он уже больше никогда не увидел. [read_more_news] В это трудно поверить, но изверг сначала жестоко убил женщину, потом выбросил ее труп в водоем, а одежду бедной сжег, чтобы скрыть свое зверство. Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения шокирующие факты

Оставил любимую жену с другом — нашел ее голой и мертвой. Убийство на Львовщине
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На Львовщине произошло преступление, от которого кровь стынет в жилах.

Только представьте: человек настолько доверял своему знакомому, который не побоялся оставить его наедине с женой.

Но живой любимую, он уже больше никогда не увидел. Также по теме: Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви

В это трудно поверить, но изверг сначала жестоко убил женщину, потом выбросил ее труп в водоем, а одежду бедной сжег, чтобы скрыть свое зверство.

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала без преувеличения шокирующие факты

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ICTV / Чрезвычайные новости / Оставил любимую жену с другом — нашел ее голой и мертвой. Убийство на Львовщине / 12.08.2021 19:49
12.08.2021 19:49

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