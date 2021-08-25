Остались без крыши над головой! Последствия пожаров в Киевской области

Сразу два жутких пожара и десятки семей без крыши над головой, в буквальном смысле!

Ведь огонь уничтожил квартиры и кровлю многоэтажек.

Сначала горел дом в Броварах, там поздно вечером центр города сиял от адского пламени. Также по теме: Шептуха после смерти забрала к себе своего помощника? Пожар на Полтавщине

Горела квартира, а из нее огонь перекинулся сначала на соседский балкон, а потом уже и на крышу.

Впоследствии утром точно так же занялся многоквартирный дом, но уже в столице.

Развитие пожаров идентично.

Интересно, что в обоих случаях хозяева помещений, из которых и начался пожар, как сквозь землю провалились, видимо, чувствуют свою вину и боятся соседской мести.